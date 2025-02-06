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АНАЛІТИКА

Україна увійшла до трійки пріоритетних напрямків у регіоні CEE для німецьких компаній

 

Дедалі більше німецьких компаній планують перенести виробництво до Центральної та Східної Європи. Серед пріоритетних напрямків - Польща, Румунія та Україна, йдеться в дослідженні аудиторської фірми KPMG і Східного комітету німецької економіки.

У дослідженні German CEE-Business Outlook 2025 взяли участь 133 німецькі компанії. Опитування проводилося в період з 20 листопада до 31 грудня 2024 року. Учасники представляли різні галузі та розміри бізнесу, але всі вони мають інтерес у розвитку економічних зв'язків з регіоном Центральної та Східної Європи. Дослідження охопило такі країни, як Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Косово, Латвія, Литва, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія та Україна.

Кожна п'ята компанія (22%) повідомила про намір перенести своє виробництво до Центральної та Східної Європи. Більше ніж половина респондентів (55%) прогнозують, що економічне значення Центральної та Східної Європи зросте до 2030 року.

Найкращим інвестиційним напрямком для німецьких компаній виявилася Польща. За нею йдуть Румунія та Україна.

35% опитаних компаній планують інвестувати в Україну цього року, а 41% - до 2030 року. Наразі кожна п'ята опитана компанія (21%) вже інвестувала в Україну.

KPMG вказує, що Україна має потенціал стати для Європейського Союзу новим енергетичним центром, альтернативним виробничим майданчиком і відігравати важливу роль у сферах IT та аутсорсингу для європейських компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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