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АНАЛІТИКА

США дозволили судити Сбєрбанк у справі про збиття літака MH17 біля Донецька у 2014 році

 

Апеляційний суд США постановив, що сімʼя американця, який загинув під час збиття літака MH17 над окупованою Донецькою областю України у 2014 році, може подати до суду на російський Сбєрбанк. Про це пише Reuters.

Сімʼя загиблого Квінна Шансмана звинувачує Сбєрбанк у використанні банківської системи США для грошових переказів російському сепаратистському угрупуванню, відповідальному за збиття літака.

У своєму рішенні апеляційний суд США заявив, що контрольований Росією Сбєрбанк не має права на суверенний імунітет (принцип, за яким іноземні держави та їхні установи зазвичай не підлягають судовому переслідуванню в судах інших країн).

У квітні 2019 року родина загиблого подала до суду на Сбєрбанк, інший російський банк та дві американські компанії, заявивши, що вони повинні нести відповідальність за ведення бізнесу з російською терористичною організацією.

Менш ніж за рік після подання позову сім'єю Шансман уряд РФ на гроші Фонду національного добробуту придбав контрольний пакет акцій Сбєрбанку у Банку Росії. Тому Сбєрбанк наполягав у суді, що, будучи державною організацією або агентом, непідсудний в інших юрисдикціях.

Суддя Джозеф Б'янко пояснив, що здійснені Сбєрбанком грошові перекази були "типовою комерційною діяльністю", тому банк не підпадає під захист Закону про імунітет іноземних держав (FSIA).

Юридична фірма Jenner & Block, що представляє інтереси сім'ї Шансман, привітала відмову суду врахувати в розгляді те, що вона назвала прагненням Росії забезпечити Сбєрбанку імунітет шляхом "стратегічного придбання" контрольного пакета його акцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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