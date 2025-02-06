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АНАЛІТИКА

Через «Північний потік-2» можуть почати постачати водень із Фінляндії – Handelsblatt

 

Газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі може отримати нове життя. Відповідно до інформації з урядових і промислових кіл, отриманої Handelsblatt, обговорюється використання ділянки газопроводу для імпорту "зеленого" водню з Фінляндії.

Використання трубопроводу розглядається як варіант для налагодження імпорту "зеленого" водню з Фінляндії до Німеччини і прилеглих до Балтійського моря країн.

Також є припущення про можливе транспортування природного газу з Росії після мирної угоди в Україні. Менш ніж за три тижні до парламентських виборів у Німеччині це питання викликає політичний дискомфорт для всіх основних партій. Офіційний Берлін наполягає, що жодних планів щодо відновлення Nord Stream 2 не існує.

Однак, за даними Handelsblatt, уряд Німеччини не хоче залишати долю трубопроводу напризволяще. Крім того, на Берлін тисне нещодавнє судове рішення, яке змушує владу визначитися із майбутнім газопроводу.

У вересні 2022 року трубопровід "Північний потік-2" був частково пошкоджений і так і не був введений у комерційну експлуатацію.

У першому Північному потоці були пошкоджені обидві труби. На момент вибухів трубопровід був заповнений газом, що через отвір потрапив у море.

22 лютого 2022 року уряд Німеччини оголосив про рішення зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" у відповідь на російську агресію проти України - визнання "республіками" захоплених Росією територій Донбасу. Після нападу на Україну проєкт остаточно заморозили.

 Довідка

"Північний потік-2" - розширення першого потоку, який Газпром запустив у 2011 році. Газопровід протяжністю понад 1200 км ішов дном Балтійського моря в обхід транзитних держав - України, Білорусі, Польщі й інших країн Східної Європи та Балтії. Компанія Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому, вона була оператором газопроводу "Північний потік-2".
До повномасштабної російсько-української війни партнерами Газпрому у проєкті виступали п'ять енергетичних гігантів Європи: британська Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецькі Uniper і Wintershall. Партнери фінансували будівництво газопроводу 50% на 50%. Загальна вартість газопроводу оцінюється у 10 млрд євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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