У Гренландії призначили дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова

Гренландія проведе загальні вибори 11 березня на тлі відновлення інтересу до арктичної території з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Зазначається, що майбутня виборча кампанія зосередиться на прагненні Гренландії до незалежності, розвитку економіки острова та відносин з Данією і США.

«Ми переживаємо серйозні часи. Час, який ми ніколи не переживали в нашій країні. Це не час для внутрішнього поділу», - заявив прем'єр-міністр Муте Егеде.

Дострокові вибори до парламенту відбудуться 11 березня, що майже на місяць раніше передбаченого законом крайнього терміну 6 квітня. Егеде запропонував цю дату у вівторок, а парламент Гренландії одноголосно схвалив її під час парламентської сесії.

Перед призначенням дати голосування парламент схвалив новий законопроєкт, який забороняє іноземні політичні пожертви, щоб запобігти втручанню у вибори. Закон був запропонований для «захисту політичної цілісності Гренландії», враховуючи, що «союзницька наддержава висловила зацікавленість у захопленні та контролі над Гренландією», пише Bloomberg.

Зазначається, що згідно з нещодавнім опитуванням, більшість гренландців проголосували б за незалежність, якби такий референдум проводився зараз, і близько 28% сказали, що проголосували б проти.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні Трамп підтвердив своє бажання взяти під контроль Гренландію і не виключив застосування військової або економічної сили для досягнення цієї мети. Гренландія заявила, що вона відкрита для бізнесу, але не бажає бути частиною США.

Данія керувала островом протягом століть. Гренландія була данською колонією до 1953 року і з того часу отримала широку автономію, включаючи право проголосити незалежність, а Копенгаген залишається відповідальним за безпеку і зовнішню політику Гренландії.