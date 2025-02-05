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Агенти ФБР заявляють про переслідування за їхню роботу у справах про штурм Капітолія
16:49 05.02.2025 |
Дві групи агентів ФБР подали до суду на Міністерство юстиції, стверджуючи, що відомство збирає інформацію про тих співробітників, які брали участь у розслідуванні справ про штурм Капітолія або в розслідуванні зберігання Трампом секретних документів у його будинку.
Про це повідомляє Nbc news, передає Укрінформ.
Агенти ФБР, прізвища яких не називають заради їхньої безпеки, стверджують, що їм було доручено заповнити анкету і вказати в ній свою роль у розслідуванні цих двох справ. У позові до Окружного суду США у Вашингтоні дев'ять агентів ФБР стверджують, що конкретною метою опитування «є виявлення агентів та іншого персоналу ФБР, які підлягають звільненню», що є, за їхніми словами, «політично вмотивованою формою відплати». Агентам повідомили, що вони «ймовірно, будуть звільнені в найближчому майбутньому».
За словами позивачів, вони представляють щонайменше 6 тисяч нинішніх чи колишніх співробітників ФБР, які так чи інакше брали участь у розслідуванні «злочинних дій та зловживання владою з боку Дональда Трампа або осіб, які діють від його імені».
Агенти ФБР стверджують, що Міністерство юстиції порушило Першу та П'яту поправки до Конституції, і вимагають заборонити «збирання, зберігання, звітність, публікацію або розповсюдження будь-якої інформації, яка може ідентифікувати агентів ФБР та інший персонал».
У позові стверджується, що «сам акт складання списків осіб, які працювали над справами, які хвилюють Дональда Трампа, має репресивний характер, спрямований на залякування агентів ФБР та іншого персоналу, а також на те, щоб відбити у них бажання повідомляти про будь-які майбутні зловживання з боку Дональда Трампа та його агентів».
Другий позов, в якому позивачами виступають сім неназваних агентів ФБР і Асоціація агентів ФБР, містить схожі заяви, позивачі просять суд про «захист» від «очікуваного рішення Міністерства юстиції у відповідь виставити їхню особисту інформацію на осуд і потенційні самосуди з боку тих, справи кого вони розслідували».
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