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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа розглядає можливість внесення Shein та Temu до списку примусової праці

 

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість внесення китайських гігантів електронної комерції Shein та Temu до списку примусової праці Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), повідомляє Reuters.

Temu - це онлайн-майданчик, який управляється китайською компанією електронної комерції PDD Holdings. Shein - компанія, яка купує одяг з фабрик для подальшого продажу.

Рішення включити ці компанії до списку сигналізувало б про намір адміністрації посилити перевірку китайського імпорту, зокрема споживчих товарів, йдеться в повідомленні. Обговорення тривають, і остаточне рішення ще не прийнято.

Temu заявляє, що забороняє використовувати примусову працю та вимагає дотримання "Кодексу поведінки третіх сторін", який передбачає дотримання всіх трудових законів. Компанія додала, що має право припинити співпрацю з будь-яким продавцем або партнером, який не відповідає цим стандартам.

Shein заявила, що не знала про такі обговорення і підтвердила, що ретельний аудит підтвердить її відповідність Закону про запобігання примусовій праці уйгурів (UFLPA). Компанія також наголосила на своїй добровільній участі в програмі збору даних Служби митного контролю та охорони кордону США як частину зобов'язань щодо цілісності ланцюга постачань.

Список примусової праці, створений Конгресом у 2021 році в рамках UFLPA, включає компанії, пов'язані з примусовою працею в Сіньцзянському регіоні Китаю.

Цей крок відбувається на тлі недавнього рішення адміністрації Трампа закрити податкове послаблення, яке раніше дозволяло ввезення вантажів на суму до $800 без сплати мит.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

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