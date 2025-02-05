Спецпредставник Трампа у питаннях України візьме участь у безпековій конференції у Мюнхені

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.

Про це він написав у X (Twitter) у середу, 5 лютого, передає "Європейська правда".

Келлог розповів, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції - 2025.

"Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - заявив він.

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в столиці Баварії щозими з 1963 року за рідкісними винятками.

Напередодні стало відомо, що на Мюнхенську конференцію з безпеки вирушить віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зазначимо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" і популістський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) не були запрошені на Мюнхенську конференцію з питань безпеки.