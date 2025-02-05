У Путіна закінчуються гроші на дороги: Завершення будівництва великої автотраси відклали через борги з виплати зарплат

Термін введення в експлуатацію ділянки федеральної автотраси М-12 Москва - Єкатеринбург, яку прокладають за дорученням російського диктатора Путіна, відклали через затримку з виплатою зарплат робітникам.

Її планували відкрити наприкінці 2024 року, проте в останній момент цей термін перенесли на червень 2025 року, пише The Moscow Times.

Офіційною причиною затримки будівництва місцева влада називає погану погоду. Водночас з будівництва ділянки траси у Башкортостані почали масово звільнятися робітники, яким припинили платити зарплату ще у вересні минулого року. Станом на лютий цю заборгованість так і не погасили. Наразі вона становить 200-300 тисяч рублів на людину, що еквівалентно затримці виплат на 2-3 місяці, писав місцевий портал UFA1.

За даними Слідчого комітету (СК) Башкортостану, станом на грудень із загальної суми заборгованості в 370 млн рублів було погашено 227 млн. Уесь цей час робітники чекають грошей, а деякі не витримують і звільняються.

У середині грудня повідомлялося, що з 1000 будівельників, які працювали на відрізку Дюртюлі - Ачит, звільнилися близько 600. Замовником робіт тут виступає компанія "Автодор", а субпідрядником - російська "Регіональна будівельна компанія" (РБК).

В "Автодорі" відзвітували про виконання всіх своїх фінансових зобов'язань відповідно до договору. А в РБК пояснили ситуацію економічними проблемами в країні, зазначивши, що гроші, спочатку закладені в бюджет, в ході будівництва "подешевшали", і їх не вистачило не тільки на оплату праці, а й на закупівлю матеріалів і техніки. Станом на січень 2025 року вже три компанії оголосили про намір подати позов про визнання РБК банкрутом.

У грудні робітники записали звернення до Путіна, а Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через невиплату зарплат. Після цього аналогічні скарги почали надходити з інших регіонів. Так, 24 грудня оголосили страйк робітники у Нижньогородській області, які будували трасу М-12 у Бутурлінському окрузі. Вони розповіли, що їм уже чотири місяці не виплачують зарплатню та лікарняні.

Борг перед робітниками накопичила і компанія "СіАрСіСі Рус" - російський підрозділ китайської CRCC, керівництво якої звинуватило у відсутності коштів замовника проєкту.

Російська влада позиціонує швидкісну автодорогу М-12 "Восток" як частину міжнародного транспортного маршруту Європа - Західний Китай. Проєктом вартістю майже 1 трлн рублів опікується особисто Путін. Наприклад, він відкривав рух на ділянці Москва - Казань 21 грудня 2023 року, зазначивши, що тепер шлях між цими містами займатиме 6,5 години, а у 2022 році проїхав однією із секцій траси на КамАЗі. Планується, що з Єкатеринбурга трасу продовжать до Тюмені.

Проїзд дорогою платний. Зокрема, щоб скористатися 800-кілометровою ділянкою Москва - Казань, власнику легкового автомобіля потрібно сплатити 5000 рублів. Це вище за витрати на бензин для середньої машини.

Спочатку влада планувала витратити на будівництво М-12 800 млрд рублів, проте у 2023 році проєкт подорожчав до 901,5 млрд. Керівник російського "Автодору" В'ячеслав Петушенко пояснював це зростанням цін на будівельні матеріали.