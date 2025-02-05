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Бельгія планує скасувати відмову від атомної енергетики та збільшити ядерні потужності
15:47 05.02.2025 |
Новий коаліційний уряд Бельгії під керівництвом Барта Де Вевера планує змінити політику відмови від ядерної енергетики та ще на десять років продовжити експлуатацію двох реакторів, а також побудувати нові. Про це пише World nuclear news.
Під час пресконференції Вевер розкритикував закон про виведення ядерних реакторів з експлуатації, ухвалений у 2003 році, назвавши його застарілим.
За його словами, уряд країни планує продовжити термін експлуатації наявних атомних станцій. Крім того, уряд має намір побудувати додаткові реактори, щоб досягти загальної потужності 8 ГВт-год.
Наразі в Бельгії експлуатується п'ять енергетичних реакторів: перший, другий і четвертий енергоблоки АЕС "Доель" та перший і третій енергоблоки АЕС "Тіханге", сумарна потужність яких становить близько 4 ГВт-год.
Згідно з початковими планами, всі ядерні реактори в Бельгії мали бути закриті до кінця 2025 року. Однак попередній уряд на чолі з прем'єр-міністром Александером Де Кроо вже продовжив терміни експлуатації реакторів Doel 4 і Tihange 3 до 2035 року.
Зараз новий уряд планує продовжити їх роботу ще на десять років, а також збільшити терміни експлуатації двох додаткових реакторів.
"Не можна гаяти часу в енергетичному питанні. Ми повинні без подальших зволікань і в пріоритетному порядку адаптувати або навіть скасувати закон про поетапну відмову від ядерної енергетики, щоб більше не існувало жодних юридичних перешкод для продовження терміну експлуатації наявних і будівництва нових ядерних реакторів", - зазначила пресслужба Бельгійського ядерного форуму.
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