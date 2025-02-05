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АНАЛІТИКА

Бельгія планує скасувати відмову від атомної енергетики та збільшити ядерні потужності

 

Новий коаліційний уряд Бельгії під керівництвом Барта Де Вевера планує змінити політику відмови від ядерної енергетики та ще на десять років продовжити експлуатацію двох реакторів, а також побудувати нові. Про це пише World nuclear news.

Під час пресконференції Вевер розкритикував закон про виведення ядерних реакторів з експлуатації, ухвалений у 2003 році, назвавши його застарілим.

За його словами, уряд країни планує продовжити термін експлуатації наявних атомних станцій. Крім того, уряд має намір побудувати додаткові реактори, щоб досягти загальної потужності 8 ГВт-год.

Наразі в Бельгії експлуатується п'ять енергетичних реакторів: перший, другий і четвертий енергоблоки АЕС "Доель" та перший і третій енергоблоки АЕС "Тіханге", сумарна потужність яких становить близько 4 ГВт-год.

Згідно з початковими планами, всі ядерні реактори в Бельгії мали бути закриті до кінця 2025 року. Однак попередній уряд на чолі з прем'єр-міністром Александером Де Кроо вже продовжив терміни експлуатації реакторів Doel 4 і Tihange 3 до 2035 року.

Зараз новий уряд планує продовжити їх роботу ще на десять років, а також збільшити терміни експлуатації двох додаткових реакторів.

"Не можна гаяти часу в енергетичному питанні. Ми повинні без подальших зволікань і в пріоритетному порядку адаптувати або навіть скасувати закон про поетапну відмову від ядерної енергетики, щоб більше не існувало жодних юридичних перешкод для продовження терміну експлуатації наявних і будівництва нових ядерних реакторів", - зазначила пресслужба Бельгійського ядерного форуму.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Бельгія
 

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