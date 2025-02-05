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АНАЛІТИКА

Євросоюз хоче змінити регулювання онлайн-магазинів

 

Європейська комісія почала боротися з ризиками, які несе різке зростання обсягів імпорту в Європейський Союз товарів низької вартості, що надходять з інтернет-магазинів з держав, які не входять до складу ЄС.

Про це на спільній пресконференції у Брюсселі 5 лютого повідомили європейська комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, передає кореспондент "Європейської правди".

Єврокомісія вживає необхідних заходів для подолання негативних наслідків, пов'язаних з надходженням на ринок ЄС величезної кількості дешевих товарів з онлайн-магазинів, які часто мають низьку якість, повідомили єврокомісари.

"Троє з чотирьох європейців регулярно роблять покупки в інтернеті. Проте зростання кількості імпортних товарів може становити загрозу правам європейських споживачів та їхній безпеці. Настав час... протистояти цим загрозам і захистити європейських споживачів. Мусимо гарантувати, що товари, які потрапляють на наш ринок, є безпечними, і що всі продавці поважають права споживачів", - заявив Майкл Макграт.

Йдеться, серед іншого, про такі заходи, як запуск митного контролю для дешевих посилок, які надходять на територію ЄС.

"Наші митні органи є першими нашими "очима" на кордоні, тому ми повинні забезпечити їх відповідними інструментами... для перевірки товарів, що потрапляють на ринок ЄС. Амбітна реформа Митного союзу, запропонована Єврокомісією у травні 2023 року, передбачає скасування митних пільг для посилок низької вартості, а також посилення контролю за допомогою запропонованого Митного органу ЄС та Центру митних даних ЄС. Це стане справжньою зміною правил гри, яка вирівняє ігрове поле для гравців електронної комерції", - пояснив Марош Шефчович.

Для подолання ризиків, пов'язаних з імпортом товарів з низькою вартістю з інтернет-магазинів з країн, що не входять до складу ЄС, буде запроваджено низку заходів, які є частиною Комюніке про електронну комерцію "Комплексний інструментарій ЄС для безпечної та сталої електронної комерції", запропонованого Єврокомісією 5 лютого.

"ЄС готовий відповісти на ці виклики, об'єднавшись в "Команду Європа" (Team Europe), щоб громадяни та бізнес могли продовжувати користуватися багатьма перевагами онлайн-покупок, мінімізуючи при цьому ризики небезпечних продуктів, які загрожують здоров'ю та безпеці споживачів", - розповіла Хенна Вірккунен.

За даними Єврокомісії, у 2024 році на ринок ЄС надійшло близько 4,6 млрд малоцінних відправлень - тобто товарів, вартість яких не перевищує 150 євро. Це дорівнює 12 млн посилок на день.

Обсяг дешевих відправлень зріс вдвічі, порівняно з 2023 роком, і є втричі більшим, ніж у 2022 році.

Причому багато з цих товарів виявилися не відповідними європейському законодавству.

"До ЄС потрапляє все більше і більше шкідливих продуктів. Ба більше, європейські продавці, які поважають наші високі стандарти якості продукції, ризикують постраждати від недобросовісної практики та продажу підроблених товарів через онлайн-маркети. Нарешті, велика кількість упаковок, що відвантажуються та транспортуються, негативно впливає на навколишнє середовище та клімат", - повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Про проблеми адаптації українського законодавства щодо прав споживачів до стандартів ЄС читайте у колонці експерта - Боротьба навколо прав споживачів: як профільний закон адаптувати до вимог ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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