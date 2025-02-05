Інфляція в ОЕСР у грудні залишилася на рівні 4,7%

Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у грудні збільшилися на 4,7% у річному вираженні, як і місяцем раніше.

В останній місяць 2024 року темпи зростання цін посилилися у 18 країнах із 38, що входять до організації. Водночас інфляція сповільнилася у 8 державах, ідеться в повідомленні.

Найвищу інфляцію було зафіксовано в Туреччині - 44,4%, найнижчу, менш ніж 1% - у Швейцарії, Фінляндії, Швеції та Коста-Ріці.

Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,3% після зростання на 4,4% у листопаді. Вартість енергоносіїв підскочила на 3,8% після підвищення на 1,3%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у грудні становило 4,9% проти 5% місяцем раніше.

За підсумками 2024 року споживчі ціни зросли на 5,2% порівняно із підйомом 6,8% у попередньому році. Зокрема продукти харчування подорожчали на 4,6% (у 2023 році - на 10,4%), енергоносії - на 0,6% (знизилися на 0,9%). Базова інфляція сповільнилася до 5,7% із 7%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.

