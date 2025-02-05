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Санкції США гальмують російський експорт нафти з Сахаліну
14:08 05.02.2025 |
Запроваджені санкції США гальмують російський експорт нафти із Сахаліну.
Про це пише Bloomberg.
За даними видання, після введених санкцій лише два танкери, які відправлені із нафтогазових проектів острова Сахалін, доставили свої вантажі. Ще чотири стоять біля російського порту Находка, один перебуває між Японією та Південною Кореєю з 17 січня, а інший прибув до Китаю, але його ще не розвантажили.
Як зазначає Bloomberg, якщо найближчим часом судна не здійснять розвантаження, то поставки нафти почнуть сповільнюватись. Тому що є нестача спеціалізованих танкерів для перевезення цієї нафти.
Проте, як пише видання, нафту марки ESPO продовжують вивозити з з порту Козьміно, тому що для цього залучають судна, які не потрапили під санкції. Лише два з 27 вантажів, завантажених з 10 січня по 2 лютого, були поставлені на судна, на які накладено санкції. Жоден з них ще не розвантажувався.
Перший танкер, який завантажив постсанкційний вантаж з Мурманська, увійшов у Середземне море, прямуючи до Суецького каналу. За даними навігації, він прямує до західного узбережжя Індії. Проте Індія заявила, що з кінця лютого не прийматиме вантажі з суден, які потрапили під санкції.
Якщо вантаж не прийматиметься, то Росії доведеться накопичувати нафту у плавучих сховищах. Один із танкерів, який прямує з Мурманська, має пунктом призначення Оманську затоку, що може свідчити про перетворення його на тимчасове сховище.
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