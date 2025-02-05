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АНАЛІТИКА

Індія знизила мита для Apple: виробництво iPhone стане дешевшим

 

Індія продовжує залучати Apple до локального виробництва, знижуючи податкове навантаження. Влада країни оголосила про скасування мит на друковані плати, модулі камер і USB-кабелі, які раніше обкладалися 2,5% податком на імпорт. Цей крок зробить виробництво iPhone всередині країни більш економічно вигідним.

Що змінилося?

* Скасування мит на ключові компоненти iPhone, включно з друкованими платами та камерами

* Зниження собівартості виробництва для Apple та її партнерів, таких як Foxconn і Wistron

* Додатковий стимул для розширення заводів в Індії

Чому це важливо?

Індія вже кілька років розвиває ініціативу "Make in India", націлену на залучення технологічних компаній і локалізацію виробництва. Apple активно підтримує цей тренд, поступово збільшуючи обсяг збірки iPhone у країні.

Раніше уряд Індії вже знижував податки на деякі компоненти, але тепер пільги розширено. Це підвищить конкурентоспроможність місцевих заводів і допоможе Apple скоротити залежність від Китаю.

Зниження мит - це ще один крок до того, щоб Індія стала одним із ключових центрів виробництва iPhone. Apple вже виробляє там iPhone 15, а в майбутньому може перенести в країну збірку дорожчих моделей.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Індія
 

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