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Індія знизила мита для Apple: виробництво iPhone стане дешевшим
13:53 05.02.2025 |
Індія продовжує залучати Apple до локального виробництва, знижуючи податкове навантаження. Влада країни оголосила про скасування мит на друковані плати, модулі камер і USB-кабелі, які раніше обкладалися 2,5% податком на імпорт. Цей крок зробить виробництво iPhone всередині країни більш економічно вигідним.
Що змінилося?
* Скасування мит на ключові компоненти iPhone, включно з друкованими платами та камерами
* Зниження собівартості виробництва для Apple та її партнерів, таких як Foxconn і Wistron
* Додатковий стимул для розширення заводів в Індії
Чому це важливо?
Індія вже кілька років розвиває ініціативу "Make in India", націлену на залучення технологічних компаній і локалізацію виробництва. Apple активно підтримує цей тренд, поступово збільшуючи обсяг збірки iPhone у країні.
Раніше уряд Індії вже знижував податки на деякі компоненти, але тепер пільги розширено. Це підвищить конкурентоспроможність місцевих заводів і допоможе Apple скоротити залежність від Китаю.
Зниження мит - це ще один крок до того, щоб Індія стала одним із ключових центрів виробництва iPhone. Apple вже виробляє там iPhone 15, а в майбутньому може перенести в країну збірку дорожчих моделей.
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