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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Придністров'ї несподівано стали доступними молдовські канали

 

На території невизнаного Придністров'я в мережі платного телебачення несподівано стали доступними два молдовські телеканали - Moldova 1 і We Sport TV.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Про появу в сітці мовлення найбільшої телекомунікаційної компанії Придністров'я IDC молдовського державного телеканалу Moldova 1 першим повідомив депутат від партії влади "Дія і солідарність" Роман Рошка. Цю інформацію підтвердив виданню і глава Teleradio-Moldova Влад Цуркану.

"У нас є інформація з кількох джерел (про те, що почалося мовлення). Наш сигнал перебуває у вільному доступі. Вони ухвалили таке рішення, і ми цьому дуже раді. Вважаємо, що у нас є передачі російською та румунською мовами, які можуть бути цікаві телеглядачам звідти. У нас є професійні новини російською мовою", - сказав виданню голова Teleradio-Moldova Влад Цуркану.

За його словами, ніхто з Придністров'я не зв'язувався з телерадіокомпанією з технічних питань, проте сигнал телеканалу доступний у вільному ефірі.

Він не зміг відповісти, чому в регіоні почалося мовлення телеканалу, але назвав це "правильним кроком".

Востаннє молдовські телеканали з'являлися в ефірі платного телебачення компанії IDC понад десять років тому, у 2012 році, коли невизнаною республікою керував Євген Шевчук.

Тоді телеканали Moldova 1 і Publika TV пропрацювали менше року, після чого їхнє мовлення було припинено. У Тирасполі це пояснили тим, що Кишинів не погодився на трансляцію двох придністровських телеканалів на Правому березі.

Новина надійшла після того, як Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров'ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

Також Придністров'я за виконання певних умов може отримати енергетичну підтримку від ЄС обсягом 60 млн євро.
Ключові теги: Молдова
 

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