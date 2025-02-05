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АНАЛІТИКА

Калінінград відріжуть від енергосистеми Росії: це станеться вже цього тижня

 

Після синхронізації енергосистем Балтії з континентальною Європою, яка запланована на 9 лютого, Калінінградська область Росії опиниться в енергетичній ізоляції, працюючи як "енергетичний острів", тобто без зовнішніх підключень до інших електромереж, пише Euractiv.

Видання вказує, що цей регіон має стратегічне значення для Росії: там розміщені ракети "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки, і базується значна частина російського Балтійського флоту.

До сьогодні ексклав залишався підключеним до підконтрольної Москві електромережі, але ситуація зміниться вже цього тижня.

"Після синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною Європою Калінінградська область працюватиме в острівному режимі", - йдеться в коментарі литовського мережевого оператора Litgrid, який разом зі своїми балтійськими колегами відповідає за розірвання мережі. Країни Балтії збираються вимкнути усі підключення до Росії та Білорусі та демонтувати лінії електропередачі.

Енергетичні острови - мережі без зовнішніх зв'язків - рідко зустрічаються в Європі. Такі мережі складніші в експлуатації, бо не можуть покладатися на транскордонні потоки, щоб збалансувати коливання попиту та постачання електроенергії.

Калінінград має власні електростанції (одну вугільну та три газові) та диверсифіковані джерела постачання газу, тому реального ризику для його енергопостачання немає. Регіон вже кілька років проводить щорічні тестування роботи в ізольованому режимі, ці тести показали успішні результати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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