Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Калінінград відріжуть від енергосистеми Росії: це станеться вже цього тижня
13:39 05.02.2025 |
Після синхронізації енергосистем Балтії з континентальною Європою, яка запланована на 9 лютого, Калінінградська область Росії опиниться в енергетичній ізоляції, працюючи як "енергетичний острів", тобто без зовнішніх підключень до інших електромереж, пише Euractiv.
Видання вказує, що цей регіон має стратегічне значення для Росії: там розміщені ракети "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки, і базується значна частина російського Балтійського флоту.
До сьогодні ексклав залишався підключеним до підконтрольної Москві електромережі, але ситуація зміниться вже цього тижня.
"Після синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною Європою Калінінградська область працюватиме в острівному режимі", - йдеться в коментарі литовського мережевого оператора Litgrid, який разом зі своїми балтійськими колегами відповідає за розірвання мережі. Країни Балтії збираються вимкнути усі підключення до Росії та Білорусі та демонтувати лінії електропередачі.
Енергетичні острови - мережі без зовнішніх зв'язків - рідко зустрічаються в Європі. Такі мережі складніші в експлуатації, бо не можуть покладатися на транскордонні потоки, щоб збалансувати коливання попиту та постачання електроенергії.
Калінінград має власні електростанції (одну вугільну та три газові) та диверсифіковані джерела постачання газу, тому реального ризику для його енергопостачання немає. Регіон вже кілька років проводить щорічні тестування роботи в ізольованому режимі, ці тести показали успішні результати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Євросоюз хоче змінити регулювання онлайн-магазинів
|Глава МЗС Великої Британії у Києві запевнив у залізній підтримці України
|Інфляція в ОЕСР у грудні залишилася на рівні 4,7%
|Санкції США гальмують російський експорт нафти з Сахаліну
|ЗМІ: Пентагон розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії
|Індія знизила мита для Apple: виробництво iPhone стане дешевшим
Бізнес
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek