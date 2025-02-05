Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держсекретар США: іноземна допомога – не благодійність, а інструмент націнтересів

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Дональда Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.

Про це він сказав під час брифінгу у Коста-Риці, пише "Європейська правда".

Рубіо наголосив, що США заморозили іноземну допомогу, щоб переглянути її і зробити такою, що "приносить користь партнерам", а механізм надання винятків дозволяє зберегти фінансування критично необхідних проєктів у світі.

Він запевнив, що продовжує підтримувати іноземну допомогу.

"Але іноземна допомога - це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів США. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", - зазначив держсекретар.

За його словами, до заморозки адміністрація Трампа не могла нічого дізнатися про деякі з програм, а USAID "відмовлялися щось розповідати".

"Ми не скажемо вам, на що йдуть гроші, для кого вони призначені, у кого вони є, який підрядник - у деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж потрапляють до адресата. Це не мої цифри. Це цифри USAID", - сказав він.

За словами Рубіо, у деяких випадках у USAID 10-12-13%, а "може й менше", грошей фактично доходили до одержувача, а решта йшла на накладні витрати та бюрократію.

"Це не мої гроші. Це гроші платників податків. Отже, ми не збираємося відмовлятися від іноземної допомоги. Ми збираємося мати іноземну допомогу, яка має сенс. У нас буде іноземна допомога, яка працює", - запевнив він.

В адміністрації Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок, 3 лютого, наказали залишатися вдома.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3772  0,06 0,14 42,0184  0,05 0,11
EUR 42,9680  0,22 0,51 43,7444  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,10 0,24 41,6850  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес