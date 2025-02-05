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Держсекретар США: іноземна допомога – не благодійність, а інструмент націнтересів
13:35 05.02.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Дональда Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.
Про це він сказав під час брифінгу у Коста-Риці, пише "Європейська правда".
Рубіо наголосив, що США заморозили іноземну допомогу, щоб переглянути її і зробити такою, що "приносить користь партнерам", а механізм надання винятків дозволяє зберегти фінансування критично необхідних проєктів у світі.
Він запевнив, що продовжує підтримувати іноземну допомогу.
"Але іноземна допомога - це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів США. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", - зазначив держсекретар.
За його словами, до заморозки адміністрація Трампа не могла нічого дізнатися про деякі з програм, а USAID "відмовлялися щось розповідати".
"Ми не скажемо вам, на що йдуть гроші, для кого вони призначені, у кого вони є, який підрядник - у деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж потрапляють до адресата. Це не мої цифри. Це цифри USAID", - сказав він.
За словами Рубіо, у деяких випадках у USAID 10-12-13%, а "може й менше", грошей фактично доходили до одержувача, а решта йшла на накладні витрати та бюрократію.
"Це не мої гроші. Це гроші платників податків. Отже, ми не збираємося відмовлятися від іноземної допомоги. Ми збираємося мати іноземну допомогу, яка має сенс. У нас буде іноземна допомога, яка працює", - запевнив він.
В адміністрації Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок, 3 лютого, наказали залишатися вдома.
Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
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