Співробітників USAID по всьому світу примусово відправлять у відпустку

Увесь найманий персонал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу після 7 лютого відправлять в адміністративну відпустку.

Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм, повідомляється на сайт USAID.

"У п'ятницю, 7 лютого 2025 року, об 23:59 за східноєвропейським часом увесь найманий персонал USAID піде в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком визначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих для місії функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм. Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом Агентства до 15:00 четверга, 6 лютого (08:00 за Києвом, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Для персоналу, який наразі працює за межами США, USAID спільно із Державним департаментом готує план повернення до країни протягом 30 днів. При цьому контракти із державними службовцями та міжнародними спеціалістами, "які не будуть визнані основними", розірвуть.

"Агентство розглядатиме винятки в кожному конкретному випадку та продовжуватиме термін повернення на основі особистих чи сімейних труднощів, мобільності чи безпеки чи інших причин", - додали у USAID.

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).