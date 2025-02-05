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АНАЛІТИКА

Швейцарська податкова змушена купити домен Багамських островів через друкарську помилку

Швейцарська податкова змушена купити домен Багамських островів через друкарську помилку

 

Податкова адміністрація швейцарського кантону Базель-Штадт опинилася у незручній ситуації після друкарської помилки на листівках, які надіслали понад 100 000 жителям.

У повідомленні вказували адресу для онлайн-декларування податків, але замість швейцарського домену «.ch» випадково залишили лише «.bs» - національний домен Багамських островів.

Як повідомляє швейцарське видання SRF, друк і повторне розсилання листівок обійшлися б приблизно у $100 000. Тому податкова ухвалила простіше й дешевше рішення - купити неправильний домен за $1 000 і налаштувати автоматичне перенаправлення на правильний сайт.

Хоча новий домен поки не працює, влада запевняє, що найближчим часом реєстрацію буде завершено. Це дозволить уникнути плутанини серед жителів і зекономити бюджетні кошти.

Цей випадок ще раз нагадує, наскільки важливо ретельно перевіряти інформацію перед друком, особливо коли мова йде про масові розсилки.
За матеріалами: gagadget.com
 

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