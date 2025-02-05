Уряд Іспанії погодив законопроєкт про скорочення робочого тижня до 37,5 години

Міністерка праці Іспанії Іоланда Діас

Уряд Іспанії досяг угоди про скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години без зменшення зарплати. Законопроєкт подадуть до парламенту. У разі його схвалення зміни наберуть чинності на початку наступного року, пише Bloomberg.

"Це історичний день для Іспанії. Робочий день працівників нашої країни скоротиться до 37 з половиною годин", - заявила заступниця прем'єр-міністра та міністерка праці Іоланда Діас.

Восьмигодинний робочий день в Іспанії ввели у 1919 році, а 40-годинний робочий тиждень - у 1983 році.

Уряд та представники профспілок погодили скорочення робочого часу, тоді як представники бізнесу вийшли з переговорів.

За даними профспілок, скорочення тривалості робочого тижня торкнеться приблизно 13 млн працівників у Іспанії.

Працівники державного сектору та деяких галузей, таких як освіта, вже мають робочий тиждень тривалістю 37,5 години. Фактична середня тривалість робочого тижня в Іспанії становить 36,4 години, свідчать дані Євростату.

"Цей захід вплине на весь діловий світ, як на великі, так і на малі компанії, і його мета - полегшити баланс між сім'єю та роботою, а також підвищити продуктивність праці", - прокоментувала домовленість юристка з трудового права Бланка Меркадо.

Прем'єр країни Педро Санчес назвав "трудову гідність" одним із пріоритетів уряду, "щоб усі іспанці працювали, щоб жити, а не жили, щоб працювати", як казав він раніше.

Уряд Іспанії минулого тижня також погодився підвищити мінімальну заробітну плату на 4,4% у 2025 році. Таким чином з часу вступу Санчеса на посаду прем'єр-міністра у червні 2018 року мінімальна зарплата в країні зросте на понад 60%.