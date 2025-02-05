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Рубіо підтримав зазіхання Трампа на Газу: готові «зробити її знову прекрасною»
11:51 05.02.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план президента Дональда Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
Про це Рубіо написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У вівторок Трамп запропонував США взяти під контроль Газу. При цьому, на думку президента Сполучених Штатів, палестинці повинні переїхати до Єгипту та Йорданії.
"Газа повинна бути вільною від ХАМАС. Як заявив сьогодні президент, Сполучені Штати готові очолити і зробити Газу знову прекрасною. Наша мета - тривалий мир в регіоні для всіх людей", - написав Рубіо.
Трамп не запропонував багато деталей щодо своєї пропозиції, висловленої у вівторок. Публікація Рубіо також не містить подальших подробиць.
4 лютого Трамп оголосив, що Сполучені Штати "візьмуть під свій контроль" сектор Гази - він не виключив, що це відбудеться за допомогою американських військ. Трамп описав своє бачення цього регіону як нової "Рив'єри".
Коментарі Трампа відкривають безліч питань про те, як відбуватиметься "взяття під контроль" цієї землі, якими будуть юридичні процедури і хто платитиме за це.
Трамп з кінця січня почав висловлювати думку, що він хоче, аби Йорданія і Єгипет прийняли палестинців з Гази на свою територію "тимчасово або у довгостроковій перспективі".
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