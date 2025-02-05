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FT: ЄС може відповісти на мита Трампа «ударом базуки» по Кремнієвій долині
10:54 05.02.2025 |
Якщо президент США Дональд Трамп виконає погрозу запровадити нові мита проти Євросоюзу, то ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".
Про це стало відомо від власних джерел виданню Financial Times, пише "Європейська правда".
Європейська комісія прагне використати свій так званий "інструмент протидії примусу" (ACI) в потенційній суперечці з Вашингтоном, повідомили два джерела, обізнані з планами.
Цей інструмент був розроблений під час першого терміну Трампа і згодом використовувався як фактор стримування проти Китаю. Він дозволяє виконавчій владі ЄС накладати обмеження на торгівлю послугами, якщо вона визначить, що країна використовує тарифи на товари, щоб змусити змінити політику.
Застосування АСІ дозволить ЄС націлитися на американські великі технологічні підприємства (Big Tech).
Один з посадовців сказав, що "всі варіанти на столі", і вказав на ACI як на найжорсткішу відповідь, яка може бути прийнята без порушення міжнародного права.
За словами посадовців, погроза Трампа використовувати мита, щоб змусити Данію передати Гренландію і натиснути на ЄС, щоб той відмовився від примусових заходів проти американських технологічних компаній, підпадає під умови застосування цього інструменту.
Механізм ACI, який деякі посадовці ЄС охрестили "базукою", коли він набув чинності у 2023 році, дозволяє Євросоюзу обирати варіанти реагування з широкого спектра заходів, таких як скасування захисту прав інтелектуальної власності або їх комерційне використання.
Він також дозволяє ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ до ринку для банківських, страхових та інших фінансових компаній.
Інший посадовець, утім, наголосив, що ЄС добре справляється з митами на товари і він все ще може ухилитися від розширення суперечки на нові сфери, включаючи послуги та права інтелектуальної власності.
Минулого тижня Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить мита проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.
Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе блок домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.
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