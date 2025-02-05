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Трамп про майбутню розмову із Сі щодо мит: «Я нікуди не поспішаю»
09:38 05.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 4 лютого, що не поспішає говорити китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб спробувати розрядити нову торговельну війну між двома найбільшими економіками світу, спровоковану масштабними 10% тарифами на весь китайський імпорт.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Як відомо, у вівторок, 4 лютого, Китай запровадив цільові мита на американський імпорт і попередив кілька компаній, включно з Google, про можливі санкції у відповідь на тарифи Трампа.
"Це чудово", - сказав Трамп, коли його запитали про китайські мита у відповідь.
На запитання щодо того, чи є новини, коли він поспілкується із Сі, Трамп зазначив, що це станеться тоді, коли буде "відповідний час".
"Я нікуди не поспішаю", - додав він.
Розмова між Сі і Трампом розглядається як ключ до потенційного послаблення або відтермінування тарифів, як і розмови з лідерами Мексики та Канади в понеділок, 3 лютого.
Проте речниця Білого дому Кароліна Левітт повідомила журналістам, що дзвінок Трампа і Сі ще має бути запланований.
"Президент Сі зв'язався з президентом Трампом, щоб поговорити про це, можливо, щоб почати переговори. Тож ми побачимо, як пройде цей дзвінок", - сказала вона.
У понеділок Трамп в останню хвилину призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами.
Канада і Мексика раніше пригрозили власними 25-відсотковими тарифами на американські товари у відповідь на дії Трампа.
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