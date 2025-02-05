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Комітет Сенату підтримав призначення скандальної Габбард главою розвідки США
23:41 04.02.2025 |
Комітет Сенату США з питань розвідки у вівторок проголосував на підтримку кандидатури Дональда Трампа на посаду директора Національної розвідки - Тульсі Габбард.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
На підтримку кандидатури Габбард висловились девʼять із 17 членів профільного комітету Сенату. Тепер за призначення директора Національної розвідки США голосуватимуть усі сенатори.
Минулого тижня під час слухань Габбард була змушена відповідати на питання сенаторів стосовно своїх попередніх суперечливих заяв.
Найбільше їй довелось пояснювати позицію стосовно Едварда Сноудена - викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард виступала за помилування Сноудена, та на слуханнях змінила свою думку.
Габбард також скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".
На слуханнях вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам, а щодо ліквідації Сулеймані заявила, що змінила свою думку і вона була правильною.
Наразі невідомо, чи знайдуться в Сенаті США голоси на призначення Габбард - для цього потрібно, щоб не більше трьох республіканських сенаторів проголосували проти її кандидатури.
На посаді директора Національної розвідки США Тульсі Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 мільярдів доларів і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.
ЗМІ раніше повідомляли, що американська розвідувальна спільнота і їхні європейські колеги висловлюють занепокоєння через номінування Габбард.
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