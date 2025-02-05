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Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Ради з прав людини ООН – ЗМІ
23:36 04.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп припинив своїм указом членство Сполучених Штатів у Раді ООН з прав людини, повідомляє Reuters у вівторок.
"Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав документ про припинення участі США в Раді ООН з прав людини і продовження припинення фінансування Палестинської агенції ООН з допомоги біженцям UNRWA", - повідомляє агентство.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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