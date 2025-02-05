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Трамп відновлює тиск на Іран, щоб звести продаж нафти з тієї країни до нуля
23:26 04.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп планує відновити максимальний тиск на Іран, зокрема вжити заходів, які б дали змогу звести до нуля експорт нафти з тієї країни, - аби зупинити процес створення Тегераном ядерної зброї.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Трамп підписав президентську директиву, яка відновлює жорстку політику Вашингтона щодо Ірану періоду його першого терміну президентства.
Директива Трампа, серед іншого, передбачає максимальний економічний тиск на Іран з боку Міністерства фінансів США, зокрема санкції та механізми примусу для тих, хто порушує чинні обмеження.
За словами одного з американських посадовців, нинішня адміністрація прагнутиме звести «експорт нафти з Ірану до нуля».
Трамп звинувачує експрезидента Джо Байдена в тому, що не забезпечив суворе дотримання санкцій на експорт нафти. Це нібито дало Тегерану змогу продавати нафту для фінансування програми створення ядерної зброї та підтримки бойовиків на Близькому Сході.
Трамп заявив у вівторок, що готовий зустрітися зі своїм іранським колегою, аби переконати Іран відмовитися від спроб отримати ядерну зброю.
Зазначається, що Іран прискорив роботи над збагаченням урану, досягнувши 60% чистоти, тоді як для виробництва зброї потрібно 90%. Іран заперечує намір розробляти ядерну зброю.
За оцінками Управління енергетичної інформації США, експорт нафти з Тегерана приніс 53 млрд доларів у 2023 році й 54 млрд доларів - у 2022-му. Згідно з даними ОПЕК, видобуток у 2024 році був найвищим з 2018-го.
Під час першої каденції Трампа експорт нафти з Ірану впав майже до нуля.
Міжнародне енергетичне агентство, що базується в Парижі, вважає, що Саудівська Аравія, ОАЕ та інші члени ОПЕК мають вільні потужності, щоб компенсувати будь-який втрачений експорт з Ірану, який також є членом ОПЕК.
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