Американські нафтовики і Саудівська Аравія не хочуть збільшувати видобуток попри заклики Трампа, – WSJ

Виробники сланцевої нафти у США та Саудівська Аравія відмовляються збільшувати видобуток попри заклики Дональда Трампа.

Протягом кількох місяців Трамп звертався до американських компаній із закликом "drill, baby, drill", що мав мотивувати збільшувати інвестиції у видобуток нафти, але лідери галузі вважають, що чергового нафтового буму найближчим часом очікувати не варто, пише The Wall Street Journal.

Навіть радники Трампа визнають, що сланцеві виробники не зможуть істотно збільшити видобуток у короткостроковій перспективі, повідомили виданню джерела, обізнані із цим питанням. Натомість вони вважають, що найкращим варіантом досягти зниження світових цін на нафту було б збільшення видобутку картелем ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією.

Однак високопосадовці із Саудівської Аравії повідомили колишнім чиновникам США, що не бажають збільшувати видобуток. За даними видання, деякі з цих чиновників переказали позицію саудівців команді Трампа.

Трамп вважає, що підвищення пропозиції нафти зменшить інфляцію, прокладе шлях до зниження процентних ставок і зміцнить його позиції у можливих переговорах з Росією та Іраном. У січневій промові він сказав, що планує закликати членів ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію, знизити ціни на нафту. Найближчим часом також очікується візит Трампа до Саудівської Аравії, де буде обговорюватися збільшення видобутку нафти.

Крім того, cпецпредставник Трампа в Україні та Росії Кіт Келлог припустив, що світові ціни на нафту мають впасти до $45 доларів за барель, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

Однак таке падіння було б руйнівним для американських виробників і Саудівської Аравії - двох найважливіших союзників Трампа на нафтовому ринку, пише WSJ.

Останнього разу, коли ціни на нафту впали нижче $45 під час пандемії 2020 року, це спровокувало цінову війну між Саудівською Аравією та Росією та призвело до численних банкрутств у сланцевій промисловості США. Тепер багато американських нафтових компаній зосереджені на контролі над витратами та прибутках інвесторів, зауважує видання.

"Компанії більше не прагнуть до зростання будь-якою ціною", - наголосив Кейс Ван'т Хоф, президент виробника нафти в Західному Техасі Diamondback Energy.

Радники Трампа у приватних розмовах з представниками нафтогазових компаній США також визнавали, що президент не може покладатися на американських нафтовиків для швидкого збільшення видобутку. Це можливо лише у довгостроковій перспективі, шляхом пом'якшення низки екологічних вимог у галузі, підтверджували радники президента США.

Видобуток нафти в США вже знаходиться на рекордному рівні, і керівники компаній очікують лише помірного зростання, якщо ціни не підвищаться. Американське міністерство енергетики прогнозує збільшення внутрішнього видобутку на 2% до 13,7 млн ​​барелів на день до грудня, надалі цей показник залишиться відносно незмінним у 2026 році.

Своєю чергою Саудівська Аравія побоюється нової кризи надлишку пропозиції на ринку, як у 2019 році. Тоді адміністрація Трампа заохочувала Саудівську Аравію підготуватися до запровадження нафтового ембарго до Ірану, але у підсумку США несподівано дозволили купувати іранську нафту деяким покупцям у Азії, що призвело до перенасичення ринку і падіння світових цін, розповіли двоє колишніх американських посадовців.

Іншим фактором, який вплинув на рішення Саудівської Аравії, є її стратегічне партнерство з Росією через ОПЕК+, яке допомагає підтримувати цінову стабільність. До того ж змінилася позиція Ер-Ріяда щодо Ірану, тепер вона більше націлена на вирішення проблеми іранської ядерної програми дипломатичним шляхом.

Крім того, Саудівська Аравія також має проблеми з бюджетом. За оцінками МВФ, королівству потрібні ціни на нафту на рівні близько $90 за барель для фінансування соціальних програм, стипендій громадянам та інфраструктурних проєктів.

Як повідомлялося, на зустрічі 3 лютого міністри енергетики країн ОПЕК і союзників організації, серед яких Росія, підтвердили намір дотримуватися погодженого раніше графіка добровільного обмеження видобутку нафти.

У заяві за підсумками зустрічі кілька разів наголошується на прихильності країн-учасниць угоди у форматі ОПЕК+ дотримуватися спільних рішень, єдності та згуртованості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

За даними Reuters, міністри енергетики країн ОПЕК+ попередньо обговорили цю заяву Трампа перед сьогоднішньою зустріччю.

Члени ОПЕК+ наразі дотримуються обмеження видобутку нафти на рівні 5,86 млн барелів на добу після низки скорочень з 2022 року. Згідно із поточними планами, вони мають намір почати поступове збільшення видобутку з квітня, хоча раніше ці плани кілька разів відкладали через слабкий попит.