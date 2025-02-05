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АНАЛІТИКА

Сальвадор запропонував США передати частину своєї тюремної системи на аутсорсинг

Сальвадор запропонував США передати частину своєї тюремної системи на аутсорсинг

 

Сальвадор запропонував приймати у свої тюрми злочинців із США, включно з громадянами сполучених штатів, заявив президент Сальвадору Найіб Букеле у ході зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо.

"Ми запропонували Сполученим Штатам Америки можливість передати частину своєї тюремної системи на аутсорсинг. Ми готові приймати лише засуджених злочинців (включаючи засуджених громадян США) до нашої мега-в'язниці (CECOT) в обмін на певну плату. Плата буде відносно низькою для США, але значною для нас, що зробить всю нашу пенітенціарну систему стабільною", - написав Букеле в соцмережі Х за результатами зустрічі.

Рубіо в свою чергу назвав запропоновану угоду "безпрецедентною", повідомляє Associated Press.

"Ми можемо надіслати їх, і він посадить їх у свої в'язниці. І він також запропонував зробити те саме для небезпечних злочинців, які зараз перебувають під вартою та відбувають покарання в Сполучених Штатах, навіть якщо вони є громадянами США або законними резидентами", - сказав Рубіо.

Після виступу Рубіо американський чиновник сказав, що республіканська адміністрація Трампа не має наразі планів депортувати американських громадян, але назвав пропозицію Букеле важливою. Уряд США не може депортувати американських громадян, і такий крок буде зіткнутися із серйозними юридичними проблемами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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