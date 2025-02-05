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Уряд Швеції покращив умови участі шведських компаній у відбудові України
17:52 04.02.2025 |
Уряд Швеції змінив умови та розширив рамки спеціальних експортних кредитних гарантій для ведення бізнесу з Україною.
Як повідомили у шведському уряді, мета полягає в тому, щоб дозволити більшій кількості підприємств експортувати в Україну і таким чином сприяти сталій відбудові країни.
"Шведський бізнес хоче і може зробити більше у відбудові України, але йому потрібна підтримка, яка зменшить ризик. Метою зміни умов є полегшення та безпечність для експорту шведських компаній в Україну. Це важливий крок у внеску Швеції до відбудови країни", - пояснив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуза.
Положення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України набуло чинності 1 квітня 2024 року. Це означає, що компанії-експортери можуть подати заявку на спеціальні експортні кредитні гарантії через Шведське експортно-кредитне агентство для ведення бізнесу, який допомагає підтримувати економічний, соціальний розвиток і добробут в Україні. У 2024 році на ці спеціальні експортні кредитні гарантії для України було виділено 333 млн шведських крон, а в 2025 році цю суму було збільшено до 888 млн шведських крон.
Зміни до регламенту ще більше спростять експорт в Україну більшій кількості компаній. Максимальний термін погашення гарантій було скориговано з трьох до чотирьох років, а покриття збільшено з 80%в до максимум 95%. Суму, яку може бути надано підприємствам, що є частиною однієї групи, було збільшено зі 100 млн шведських крон до 300 млн шведських крон.
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