Китайські мита на американський СПГ змінять глобальні потоки — Bloomberg

Рішення Китаю запровадити відповідні тарифи на скраплений природний газ, імпортований з США, спровокує боротьбу за роз'єднання найбільшого у світі покупця й продавця суперохолодженого палива.

Пекін оголосив 15% мита на американський газ лише через кілька хвилин після того, як президент Дональд Трамп ввів мито на товари з Пекіна. Минулого року Китай імпортував із США близько 6% СПГ.

Ймовірно, цей крок підштовхне китайських покупців, які мають довгострокові контракти з проєктами в США, перепродавати свої постачання імпортерам в інших країнах. Китайські імпортери СПГ вже перевантажують значну частину своїх американських обсягів на інші ринки, як-от Європа, де ціни є більш привабливими.

Зі слів трейдерів, які побажали не називати своїх імен, оскільки вони не мають права спілкуватися зі ЗМІ, китайські покупці СПГ вже запитують своїх колег в Азії і Європі про обмін додаткових постачань з США на вантажі з інших країн.

Порушення торговельних потоків «може підвищити ціни всюди», - сказав Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee. Він вважає, що «тарифи створять істотну неефективність ринку, що піде на користь деяким трейдерам СПГ у регіонах». Китайські фірми навряд чи підпишуть нові довгострокові контракти із запропонованими проєктами США, доки напруженість у торгівлі залишається високою. Це погана новина для тих американських експортерів, яким потрібно знайти покупців, перш ніж отримати необхідне фінансування для початку будівництва.

Трамп, стурбований різким дефіцитом торгівлі США з кількома країнами, чітко заявив про свій намір використовувати статус енергетичної наддержави країни, щоб збалансувати рівняння. Його погрози спонукали деяких покупців, як-от Індію з Японією, до перемовин про закупівлю більше американського газу, водночас відштовхнувши китайські фірми.

Раніше Пекін націлювався на американський СПГ, додавши мита на імпорт США 2018 року під час першого президентства Трампа.