Міноборони допустило до використання робота «Гімлі»

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Збройних Сил лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі", повідомило Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки на сайті відомства у вівторок.

Повідомляється, що НРК "Гімлі" - це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в умовах бойових дій високої інтенсивності.

"Роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони вказують, що залежно від комплектації та навісного устаткування роботи здатні виконувати завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки.

Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей, додали в МОУ.







