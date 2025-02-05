Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах
17:12 04.02.2025 |
Влада Індії вводить жорсткі санкції для криптовалютних інвесторів, які не розкривають доходи. Згідно з поправками до закону «Про прибутковий податок», з 1 лютого 2025 року до таких активів застосовуватиметься штраф у розмірі 70%. Це стосується всіх неврахованих доходів за попередні чотири роки.
Криптовалюти офіційно занесено до переліку активів, що підлягають податковому блокуванню, поряд із коштовностями та злитками. Поправки до законодавства вимагають від регульованих організацій розкривати інформацію про цифрові активи відповідно до розділу 285BAA закону «Про податки».
Наприкінці 2024 року індійська влада виявила ухилення від сплати податків на $97 млн з боку великих криптобірж. У серпні правоохоронні органи зажадали від Binance погашення боргів перед бюджетом на суму $85 млн. Ці інциденти стали приводом для посилення податкового контролю, вважають місцеві ЗМІ.
Поправки передбачають, що штраф буде застосовуватися до криптовалютних доходів, що залишилися нерозкритими понад 48 місяців. Власникам доведеться сплатити 70% від сукупної суми податку та нарахованих відсотків під час подання оновленої податкової декларації.
Аналітики зазначають, що дії влади вже впливають на місцевий крипторинок. Наприклад, у січні 2025 року біржа Bybit оголосила про припинення роботи в Індії, пославшись на тиск з боку місцевих регуляторів. Це сталося на тлі посиленого контролю з боку фінансової влади країни.
На думку експертів, посилення податкового режиму може призвести до зниження активності криптотрейдерів в Індії та відходу бізнесу в інші юрисдикції. Водночас низка великих платформ, зокрема Binance, продовжують надавати місцевим клієнтам послуги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
ТОП-НОВИНИ
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Не тільки рідкоземельні метали. Зеленський запросив інвестувати в українські АЕС
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Комітет Сенату підтримав призначення скандальної Габбард главою розвідки США
|Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Ради з прав людини ООН – ЗМІ
|Україна й Велика Британія координуватимуть взаємодію з новою адміністрацією США - Єрмак
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport