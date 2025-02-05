Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах

 

Влада Індії вводить жорсткі санкції для криптовалютних інвесторів, які не розкривають доходи. Згідно з поправками до закону «Про прибутковий податок», з 1 лютого 2025 року до таких активів застосовуватиметься штраф у розмірі 70%. Це стосується всіх неврахованих доходів за попередні чотири роки.

Криптовалюти офіційно занесено до переліку активів, що підлягають податковому блокуванню, поряд із коштовностями та злитками. Поправки до законодавства вимагають від регульованих організацій розкривати інформацію про цифрові активи відповідно до розділу 285BAA закону «Про податки».

Наприкінці 2024 року індійська влада виявила ухилення від сплати податків на $97 млн з боку великих криптобірж. У серпні правоохоронні органи зажадали від Binance погашення боргів перед бюджетом на суму $85 млн. Ці інциденти стали приводом для посилення податкового контролю, вважають місцеві ЗМІ.

Поправки передбачають, що штраф буде застосовуватися до криптовалютних доходів, що залишилися нерозкритими понад 48 місяців. Власникам доведеться сплатити 70% від сукупної суми податку та нарахованих відсотків під час подання оновленої податкової декларації.

Аналітики зазначають, що дії влади вже впливають на місцевий крипторинок. Наприклад, у січні 2025 року біржа Bybit оголосила про припинення роботи в Індії, пославшись на тиск з боку місцевих регуляторів. Це сталося на тлі посиленого контролю з боку фінансової влади країни.

На думку експертів, посилення податкового режиму може призвести до зниження активності криптотрейдерів в Індії та відходу бізнесу в інші юрисдикції. Водночас низка великих платформ, зокрема Binance, продовжують надавати місцевим клієнтам послуги.

Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес