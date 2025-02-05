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Чехія хоче приєднатися до процесу ЄС проти Угорщини у Суді Євросоюзу
16:52 04.02.2025 |
Чеська Республіка звернулася до Суду Європейського Союзу з проханням приєднатися до справи Європейської комісії проти Угорщини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.
У жовтні минулого року ЄК подала до суду на Угорщину через її закон про захист національного суверенітету, який, за її словами, порушує низку прав людини. Чехія хоче приєднатися до позову як додаткова сторона, підтвердив речник МЗС Чехії Даніель Дрейк.
Парламент Угорщини схвалив законопроєкт у грудні минулого року, і, на думку правлячої партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, він необхідний для захисту від іноземного політичного втручання.
Закон передбачає створення служби, яка займатиметься розслідуванням діяльності осіб і організацій, підозрюваних у "підриві національного суверенітету і конституційної ідентичності".
У розслідуванні допомагає угорська спецслужба, яка має доступ до секретних документів. Закон не передбачає оскарження висновків слідства відомства.
Закон, серед іншого, забороняє іноземне фінансування партій, які прагнуть отримати голоси на виборах, і вводить тюремне ув'язнення терміном до трьох років.
Норма також передбачає створення офісу захисту суверенітету для виявлення та усунення можливих ризиків іноземного впливу на політику. Опоненти кажуть, що це ще одна частина довгострокового плану недемократичного придушення опозиції.
"У нас є ознаки того, що дванадцять інших країн-членів ЄС серйозно розглядають можливість втручання або вже завершують внутрішні процедури для того, щоб вступити в процес", - заявив речник Міністерства закордонних справ Деніель Дрейк.
Угорські громадські організації виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.
Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.
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