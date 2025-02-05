Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія хоче приєднатися до процесу ЄС проти Угорщини у Суді Євросоюзу

 

Чеська Республіка звернулася до Суду Європейського Союзу з проханням приєднатися до справи Європейської комісії проти Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

У жовтні минулого року ЄК подала до суду на Угорщину через її закон про захист національного суверенітету, який, за її словами, порушує низку прав людини. Чехія хоче приєднатися до позову як додаткова сторона, підтвердив речник МЗС Чехії Даніель Дрейк.

Парламент Угорщини схвалив законопроєкт у грудні минулого року, і, на думку правлячої партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, він необхідний для захисту від іноземного політичного втручання.

Закон передбачає створення служби, яка займатиметься розслідуванням діяльності осіб і організацій, підозрюваних у "підриві національного суверенітету і конституційної ідентичності".

У розслідуванні допомагає угорська спецслужба, яка має доступ до секретних документів. Закон не передбачає оскарження висновків слідства відомства.

Закон, серед іншого, забороняє іноземне фінансування партій, які прагнуть отримати голоси на виборах, і вводить тюремне ув'язнення терміном до трьох років.

Норма також передбачає створення офісу захисту суверенітету для виявлення та усунення можливих ризиків іноземного впливу на політику. Опоненти кажуть, що це ще одна частина довгострокового плану недемократичного придушення опозиції.

"У нас є ознаки того, що дванадцять інших країн-членів ЄС серйозно розглядають можливість втручання або вже завершують внутрішні процедури для того, щоб вступити в процес", - заявив речник Міністерства закордонних справ Деніель Дрейк.

Угорські громадські організації виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес