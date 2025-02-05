Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

Апеляційний суд США виніс рішення проти федерального закону, який вимагає від молодих людей досягти 21 року для придбання вогнепальної зброї. Закон визнано таким, що порушує Другу поправку Конституції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів у Новому Орлеані, з'явилося на тлі серйозних змін у сфері обігу вогнепальної зброї, які сталися після знакового рішення Верховного Суду США, який розширив права на володіння зброєю у 2022 році.

Суд вирішив, що людям віком від 18 до 20 років не слід забороняти купувати зброю.

"Зрештою, текст Другої поправки включає вісімнадцяти-двадцятирічних осіб до числа "народу", чиє право на зберігання і носіння зброї захищається", - йдеться в рішенні суду.

У минулому апеляційний суд підтримував вікові обмеження. Однак після рішення Верховного Суду, в якому йдеться про те, що обмеження на вогнепальну зброю повинні ґрунтуватися на історичних традиціях країни, судді в таких штатах, як Міннесота, Вірджинія і Техас, скасували подібні закони.

NBC пише, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена боролася з цими рішеннями. Однак невідомо, як саме діятиме адміністрація вже нового президента Дональда Трампа. Видання додало, що під час минулорічної передвиборчої кампанії він заявив аудиторії Національної стрілецької асоціації, що "ніхто й пальцем не доторкнеться до вашої вогнепальної зброї".

Також NBC нагадало, що Верховний суд США минулого року вирішив залишити федеральний закон про зброю чинним. Згідно з Everytown for Gun Safety, цей закон вимагає, щоб людині виповнився 21 рік, щоб купити пістолет у ліцензованого торговця вогнепальною зброєю, і 18 років, щоб купити довгоствольну зброю у торговця.

Серед тих, хто оскаржував заборону, були Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation і Louisiana Shooting Association.

"Якщо ми можемо довіряти молодим людям захищати нашу країну, ми, безумовно, можемо довіряти їм володіти будь-якою і всією законною вогнепальною зброєю", - сказав Алан Готтліб, засновник Second Amendment Foundation.