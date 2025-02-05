Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

 

Апеляційний суд США виніс рішення проти федерального закону, який вимагає від молодих людей досягти 21 року для придбання вогнепальної зброї. Закон визнано таким, що порушує Другу поправку Конституції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів у Новому Орлеані, з'явилося на тлі серйозних змін у сфері обігу вогнепальної зброї, які сталися після знакового рішення Верховного Суду США, який розширив права на володіння зброєю у 2022 році.

Суд вирішив, що людям віком від 18 до 20 років не слід забороняти купувати зброю.

"Зрештою, текст Другої поправки включає вісімнадцяти-двадцятирічних осіб до числа "народу", чиє право на зберігання і носіння зброї захищається", - йдеться в рішенні суду.

У минулому апеляційний суд підтримував вікові обмеження. Однак після рішення Верховного Суду, в якому йдеться про те, що обмеження на вогнепальну зброю повинні ґрунтуватися на історичних традиціях країни, судді в таких штатах, як Міннесота, Вірджинія і Техас, скасували подібні закони.

NBC пише, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена боролася з цими рішеннями. Однак невідомо, як саме діятиме адміністрація вже нового президента Дональда Трампа. Видання додало, що під час минулорічної передвиборчої кампанії він заявив аудиторії Національної стрілецької асоціації, що "ніхто й пальцем не доторкнеться до вашої вогнепальної зброї".

Також NBC нагадало, що Верховний суд США минулого року вирішив залишити федеральний закон про зброю чинним. Згідно з Everytown for Gun Safety, цей закон вимагає, щоб людині виповнився 21 рік, щоб купити пістолет у ліцензованого торговця вогнепальною зброєю, і 18 років, щоб купити довгоствольну зброю у торговця.

Серед тих, хто оскаржував заборону, були Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation і Louisiana Shooting Association.

"Якщо ми можемо довіряти молодим людям захищати нашу країну, ми, безумовно, можемо довіряти їм володіти будь-якою і всією законною вогнепальною зброєю", - сказав Алан Готтліб, засновник Second Amendment Foundation.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес