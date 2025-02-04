В Росії бракує матеріалів для друку книг: видавці переносять виробництво в Китай

Найбільші книжкові видавництва Росії зіткнулися з дефіцитом поліграфічних матеріалів для випуску дитячих, молодіжних і колекційних книг, тому почали переносити друк у Китай. Про це пише російський РБК із посиланням на представників галузі.

На початок 2025 року дефіцит поліграфії для оздоблення книжок у Росії сягнув 30% від потреби видавців, зазначили в найбільшій видавничій групі країни "Ексмо-АСТ".

Йдеться про фарби, лаки й інші матеріали, необхідні для створення яскравих і незвичайних обкладинок, кольорових обрізів і форзаців.

Також у Росії практично немає високоефективного обладнання для складного друку, а те, що є, - сильно зношене. Через санкції його важко замінити, зазначили в Першій зразковій друкарні.

"Бракує не тільки потужностей для зафарбовування обрізів. У дитячій книзі ми не можемо налагодити достатній випуск книжок із багаторазовими водними розмальовками, липучками та іншими компонентами. До цього додаються проблеми погіршення якості друку складної поліграфії та зростання відсотка браку", - зазначив глава Росмен Борис Кузнєцов.

За його словами, у зв'язку з цим видавництво цього року друкуватиме в Росії мінімальні тиражі, а основне виробництво сконцентрує в Китаї.

Раніше в Росії домінували європейські бренди друкарських матеріалів. Наразі їх замінили турецькі та китайські аналоги.

"До нових матеріалів потрібно підбирати інші режими роботи, а це складно і відбувається не відразу", - зазначили в Першій зразковій друкарні. Там також поскаржилися на брак фахівців для друку книг.

Наприкінці 2024 року російські видавництва попереджали, що через подорожчання поліграфічних послуг на 20%, ускладнення логістики паперу та інших матеріалів ціни на друковані книжки зростуть із нового року на 7-10%.