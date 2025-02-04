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АНАЛІТИКА

Прем'єр Молдови пояснив, за яких умов Придністров'я отримає 60 млн євро від ЄС

 

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан пояснив, за яких умов Придністров'я отримає 60 млн євро на енергетичну підтримку від ЄС, які пообіцяла виділити Європейська комісія.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Зокрема, у новому пакеті підтримки від ЄС передбачено і допомогу Придністров'ю - регіону хочуть виділити 60 млн євро. За розрахунками влади, це дасть змогу покрити 70% соціального споживання енергоресурсів на Лівому березі.

При цьому прем'єр Речан зазначив, що Придністров'я має виконати кілька умов для надання допомоги.

Зокрема, воно має обговорити й узгодити з Кишиневом способи дотримання прав людини й основних свобод у регіоні; поступово привести тарифи в регіоні до ринкових цін; великі експортери Лівобережжя повинні будуть платити за енергію за ринковими цінами; енергоємну промисловість виключать із програми підтримки.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.

Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров'ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

Ключові теги: Молдова
 

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