«Грошей у бюджеті немає»: Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників

Влада Кемеровської області Росії запускає хвилю масових скорочень у дитячих садках на тлі падіння доходів бюджету, який зазнав удару через проблеми головної галузі регіону - вугільної.

Про майбутню "оптимізацію кадрів" посадовці міського управління освіти Кемерово оголосили на нараді із завідувачами дитсадків, передає The Moscow Times.

"Нам прямо заявили, що грошей у бюджеті немає, зарплатний фонд скоротили і педагогів доведеться звільняти. Сказали, що треба залишити по три вихователі на кожні дві групи й не більше. Музичних керівників, хореографів та фізруків скорочуватимуть однозначно", - розповіла одна з присутніх на зустрічі.

Співробітники ще трьох дитсадків підтвердили заплановані звільнення. Так, вихователів змушують написати заяву за власним бажанням. Співробітниця однієї з установ розповіла, що з її дитсадка з 14 викладачів звільнили 7.

Кемеровська область, на частку якої припадає 60% видобутку всього кам'яного вугілля в Росії і близько 80% коксівного, минулого року увійшла до топ-5 суб'єктів РФ за темпами падіння доходів бюджету: вони скоротилися на 13% за січень-вересень.

Збори податку на прибуток у регіоні до листопада обвалилися у 2,5 раза, заявляв раніше голова російського Мінфіну Антон Силуанов. Наповнювати місцевий бюджет вугільним компаніям регіону стало де-факто нічим.

За даними Росстату, кожне друге підприємство галузі в Росії стало збитковим, а сальдований фінансовий результат вугільної промисловості став негативним: за січень-вересень вугільники спрацювали в мінус на 91,3 млрд руб., хоча рік тому отримали більше 350 млрд руб. прибутку за той самий період.

Проблеми вугільної галузі в Росії

Раніше повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.

Перед тим представники російських галузевих компаній розповіли, що багато гравців російської вугільної галузі 2025 року зіткнуться з банкрутствами через проблеми російської економіки, різке падіння експортних цін на вугілля та посилення західних санкцій.

У грудні повідомлялося, що Китай - найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку - скоротив імпорт твердого палива з Росії. Так, за підсумками 10 місяців 2024 року частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю становила 18% проти 23% за аналогічний період 2022 року.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані - Taiwan Cement Corporation (TCC) - оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.