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Німецькі консерватори обіцяють скасувати легалізацію марихуани
14:13 04.02.2025 |
Християнсько-демократичний союз (ХДС), який лідирує в опитуваннях перед виборами у Німеччині, обіцяє скасувати часткову легалізацію канабісу у разі приходу до влади.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Напередодні ХДС ухвалив 15 кроків, які він обіцяє негайно втілити в життя, коли прийде до влади. Серед них - скасування часткової легалізації канабісу в Німеччині.
"Ми скасуємо закон про канабіс світлофорної коаліції. Наші діти і молодь мають бути захищені від споживання наркотиків та залежностей", - сказано в ухваленій обіцянці.
Нагадаємо, Німеччина легалізувала вживання канабісу для дорослих з квітня 2024 року з обмеженнями. У себе можна зберігати до 50 г канабісу та вирощувати у помешканні одночасно до трьох рослин.
З липня дозволили спільно вирощувати канабіс з некомерційною метою групам до 500 осіб за отримання попереднього дозволу. Проте комерційне вирощування канабісу, за винятком медичного, залишається під забороною.
При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.
У серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.
А в Берліні відзначили суттєве зниження кількості зареєстрованих злочинів, пов'язаних з канабісом, після того, як його вживання легалізували з певними обмеженнями.
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