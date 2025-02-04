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Праві популісти Британії вперше очолили рейтинг популярності
14:08 04.02.2025 |
Права популістська партія Великої Британії Reform UK вперше очолила рейтинг найпопулярніших політичних сил країни, хоч її відрив і перебуває в межах похибки.
Про це свідчить останнє опитування YouGov на замовлення Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем користується підтримкою 25% британських виборців. Лейбористська партія Кіра Стармера, яка перебуває при владі, - 24%, слідом за нею ідуть консерватори з 21%.
Опитування YouGov також показує, що Ліберально-демократична партія отримала б 14% голосів виборців, а "Зелені" - 9%.
Як наголошує Sky News, результати опитування, яке вперше вивело Reform UK на перше місце, перебувають у межах статистичної похибки - лиш нещодавно праві популісти були другими.
Крім того, особливості британської виборчої системи не дозволяють перетворити пряму підтримку на таку ж кількість мандатів у Палаті громад.
Тим не менш, лідерство Reform UK дає їй електоральні бонуси та може дозволити відтягнути ще більше виборців ідеологічно близьких консерваторів.
Партія Reform UK Фараджа має лише п'ять депутатів у 650-місній Палаті громад, але її вже розглядають як помітного гравця британської політичної системи, де історично домінують лейбористи і консерватори.
Популісти встигли заручитись підтримкою американського мільярдера Ілона Маска, хоч той і закликав лідера партії Фараджа скласти повноваження.
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