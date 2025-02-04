Уряд Франції ухвалив бюджет в обхід парламенту, ризикуючи вотумом недовіри

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру ухвалив законопроєкт про бюджет на 2025 рік в обхід нижньої палати парламенту, використовуючи конституційну спецпроцедуру, яка дозволяє ініціювати вотум недовіри уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

У зверненні до Національної асамблеї Франції в понеділок, 3 лютого, Байру оголосив, що скористається статтею 49.3 Конституції для ухвалення бюджету без голосування.

Це перший для його уряду випадок застосування цієї спецпроцедури, до якої премʼєр вдався через нездатність подолати розбіжності в глибоко розколотому парламенті.

Водночас стаття 49.3 дозволяє партіям винести на голосування вотум недовіри уряду Франції - і саме за таким сценарієм був відправлений у відставку попередній премʼєр Мішель Барньє.

Байру закликав депутатів не скидати його уряд і остаточно ухвалити бюджетний законопроєкт.

"Якщо ви ухвалите це рішення, оскільки воно у ваших руках, протягом 10 днів Франція матиме свій бюджет, що стане сигналом відповідальності і стабільності для тих, хто найбільше занепокоєний, для тих, хто справедливо хвилюється, для наших співгромадян", - підкреслив він.

Байру також ухвалив законопроєкт про бюджет соціального забезпечення на 2025 рік, використовуючи ту саму конституційниу спецпроцедуру, щоб уникнути голосування в парламенті.

Ліворадикальна партія "Нескорена Франція" вже заявила, що подасть вотум недовіри уряду Байру, який, ймовірно, буде винесений на голосування в середу, 5 лютого.

Але поки невідомо, як проголосують ультраправе "Нацоб'єднання" і соціалісти, з якими Байру довгий час намагався досягти компромісу. Без їхніх голосів відправити уряд у відставку не вдасться.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард раніше запевнив, що уряд дотримується своєї мети щодо скорочення дефіциту бюджету до 5,4% ВВП цього року. За підсумками 2024 року, як прогнозується, він сягне 6%.