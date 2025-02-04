Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Франції ухвалив бюджет в обхід парламенту, ризикуючи вотумом недовіри

 

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру ухвалив законопроєкт про бюджет на 2025 рік в обхід нижньої палати парламенту, використовуючи конституційну спецпроцедуру, яка дозволяє ініціювати вотум недовіри уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

У зверненні до Національної асамблеї Франції в понеділок, 3 лютого, Байру оголосив, що скористається статтею 49.3 Конституції для ухвалення бюджету без голосування.

Це перший для його уряду випадок застосування цієї спецпроцедури, до якої премʼєр вдався через нездатність подолати розбіжності в глибоко розколотому парламенті.

Водночас стаття 49.3 дозволяє партіям винести на голосування вотум недовіри уряду Франції - і саме за таким сценарієм був відправлений у відставку попередній премʼєр Мішель Барньє.

Байру закликав депутатів не скидати його уряд і остаточно ухвалити бюджетний законопроєкт.

"Якщо ви ухвалите це рішення, оскільки воно у ваших руках, протягом 10 днів Франція матиме свій бюджет, що стане сигналом відповідальності і стабільності для тих, хто найбільше занепокоєний, для тих, хто справедливо хвилюється, для наших співгромадян", - підкреслив він.

Байру також ухвалив законопроєкт про бюджет соціального забезпечення на 2025 рік, використовуючи ту саму конституційниу спецпроцедуру, щоб уникнути голосування в парламенті.

Ліворадикальна партія "Нескорена Франція" вже заявила, що подасть вотум недовіри уряду Байру, який, ймовірно, буде винесений на голосування в середу, 5 лютого.

Але поки невідомо, як проголосують ультраправе "Нацоб'єднання" і соціалісти, з якими Байру довгий час намагався досягти компромісу. Без їхніх голосів відправити уряд у відставку не вдасться.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард раніше запевнив, що уряд дотримується своєї мети щодо скорочення дефіциту бюджету до 5,4% ВВП цього року. За підсумками 2024 року, як прогнозується, він сягне 6%.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес