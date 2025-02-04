Фінансові новини
- |
- 04.02.25
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп хоче скасувати обмеження Байдена на експорт вогнепальної зброї
13:35 04.02.2025 |
Кандидат на посаду глави Міністерства торгівлі від Дональда Трампа, Говард Лютнік, заявив, що перегляне обмеження на експорт вогнепальної зброї, введені адміністрацією Байдена.
Про це повідомляє Reuters.
Адміністрація Байдена у квітні 2024 року обмежила продаж зброї недержавним покупцям у 36 країнах, де існує високий ризик її використання не за призначенням. Перед цим у 2023 році було запроваджено тимчасову паузу на експорт.
Тоді Міністерство торгівлі прогнозувало, що обмеження скоротять середньорічний американський експорт вогнепальної зброї на 7%, або на 40 мільйонів доларів.
Проте сенатор Ерік Шмітт заявив, що обмеження коштують американським виробникам сотні мільйонів доларів щорічно. За оцінками галузевих асоціацій, у 2023 році втрати від продажів склали 238 мільйонів доларів.
Зазначається, що Комітет Сенату з питань торгівлі має проголосувати за кандидатуру Лутника у середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін затвердив нову форму об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ
|Трамп хоче "угоду" з Україною про постачання зброї в обмін на корисні копалини
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев'ять років через судовий процес у Росії
|В Росії бракує матеріалів для друку книг: видавці переносять виробництво в Китай
|Прем'єр Молдови пояснив, за яких умов Придністров'я отримає 60 млн євро від ЄС
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
|«Грошей у бюджеті немає»: Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників
|Німецькі консерватори обіцяють скасувати легалізацію марихуани
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport