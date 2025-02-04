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АНАЛІТИКА

Трамп хоче скасувати обмеження Байдена на експорт вогнепальної зброї

 

Кандидат на посаду глави Міністерства торгівлі від Дональда Трампа, Говард Лютнік, заявив, що перегляне обмеження на експорт вогнепальної зброї, введені адміністрацією Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена у квітні 2024 року обмежила продаж зброї недержавним покупцям у 36 країнах, де існує високий ризик її використання не за призначенням. Перед цим у 2023 році було запроваджено тимчасову паузу на експорт.

Тоді Міністерство торгівлі прогнозувало, що обмеження скоротять середньорічний американський експорт вогнепальної зброї на 7%, або на 40 мільйонів доларів.

Проте сенатор Ерік Шмітт заявив, що обмеження коштують американським виробникам сотні мільйонів доларів щорічно. За оцінками галузевих асоціацій, у 2023 році втрати від продажів склали 238 мільйонів доларів.

Зазначається, що Комітет Сенату з питань торгівлі має проголосувати за кандидатуру Лутника у середу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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