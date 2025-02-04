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Столтенберг згодом очолить Мюнхенську конференцію з безпеки попри призначення міністром
12:51 04.02.2025 |
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг не втрачає погоджену раніше посаду голови Мюнхенської безпекової конференції, попри призначення в уряд Норвегії.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікували на сайті Мюнхенської безпекової конференції.
Єнс Столтенберг повідомив, що його призначення міністром фінансів в оновлений норвезький уряд відтерміновує, але не скасовує його роль як голови Мюнхенської безпекової конференції - він приступить до виконання цих обов'язків, коли період роботи в уряді завершиться.
"Я вдячний за рішення тимчасово звільнити мене від виконання обов'язків на час, поки я ще раз послужу своїй країні. Я залишатимусь долученим до діяльності Мюнхенської безпекової конференції та її численних заходів у тих обсягах, як мені дозволятиме нова посада", - повідомив він.
"Ми пишаємося тим, що наш майбутній голова Єнс Столтенберг отримав прохання ще раз попрацювати для своєї країни. До його повернення з держслужби конференція буде у надійних руках - двоє чинних віцепрезидентів Бенедикт Франке і Райнер Рудольф та досвідчена рада директорів допоможуть вести роботу", - прокоментував президент Ради фундації конференції Вольфганг Ішингер.
Ще з осені було відомо, що Столтенберг у лютому 2025 року має стати головою Мюнхенської конференції з безпеки, замінивши німця Крістофа Гойсгена. У зв'язку з цим чутки про його можливе призначення міністром фінансів стали несподіванкою.
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