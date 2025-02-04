ЄК і Кишинів погодили стратегію енергонезалежності Молдови

Європейська Комісія (ЄК) та Молдова погодили дворічну стратегію енергетичної незалежності Молдови. Як повідомили

у вівторок, 4 лютого, у пресслужбі ЄК, стратегія має подвійну мету: зробити Молдову незалежною від нестабільних поставок енергоресурсів з Росії та повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

Згідно з цією стратегією, загальна підтримка Євросоюзом Молдови у 2025 році становитиме 250 мільйонів євро, з яких 100 мільйонів євро буде надано до середини квітня. На додаток до цієї підтримки, в рамках тієї ж стратегії, для населення Придністровського регіону Молдови, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 мільйонів євро.

Підтримка молдовських споживачів електроенергії

Зокрема, у короткостроковій перспективі пропонується підтримка молдовських споживачів електроенергії, які стикаються з різким зростанням цін. Як наголосили у ЄК, пакет ухвалених заходів "дозволить компенсувати всі надлишкові витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт-год щомісяця до 31 грудня 2025 року". Він також включатиме фонд допомоги для полегшення ситуації зі зростанням цін на електроенергію для найбільш вразливих домогосподарств і дозволить повністю компенсувати зростання витрат на електроенергію для соціальних установ, включаючи дитячі садки, школи та лікарні.

Додаткове фінансування обсягом 15 мільйонів євро буде надано на підтримку сплати рахунків за електроенергію для агропродовольчих та промислових підприємств. Крім того, завдяки мобілізації міжнародних фінансових інституцій, для інвестування у проєкти з енергоефективності місцевих органів влади, домогосподарств та малих і середніх підприємств буде доступне додаткове фінансування у розмірі 50 мільйонів євро.

Що стосується фінансування обсягом 60 мільйонів євро, передбаченого для понад 350 тисяч жителів Придністровського регіону, то ця підтримка "залежить від кроків, що вживаються у сфері фундаментальних свобод і прав людини" у регіоні, і виключає енергоємні види діяльності, наголосили в ЄК.

"У довгостроковій перспективі підтримка ЄС дозволить Молдові покращити свою енергетичну безпеку за рахунок інвестицій та реформ для енергетичного переходу і забезпечити повну відмову від поставок російських енергоресурсів. Пакет допомоги є продовженням роботи, яку Європейський Союз та партнери проводять для зменшення енергетичної вразливості Молдови", - йдеться у повідомленні ЄК.

Три етапи енергетичної підтримки Молдови

Стратегія розгортатиметься в три етапи для вирішення як нагальних потреб, так і довгострокових викликів. В рамках першого етапу ЄК вже надала Кишиніву 30 мільйонів євро надзвичайної допомоги, про що було оголошено 27 січня. З них 10 мільйонів євро підуть на закупівлю електроенергії на європейських ринках для правобережжя країни, що допоможе знизити споживчі ціни. Ще 20 мільйонів євро підуть на екстрену закупівлю газу для задоволення основних потреб населення Придністровського регіону.

Другий етап передбачає подальшу фінансову підтримку Молдови обсягом 100 мільйонів євро до середини квітня, щоб зменшити вищі рахунки за енергоносії для споживачів на правобережжі країни. Додаткове фінансування також доступне для підтримки населення Придністровського регіону за умови здійснення кроків у сфері фундаментальних свобод і прав людини. І в рамках третього етапу, реалізацію якого заплановано до кінця 2026 року, Єврокомісія та міжнародні партнери фінансуватимуть заходи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності Молдови, а також на підтримку зниження цін на енергоносії для всіх громадян Молдови.

"Комплексний пакет енергетичної підтримки є ще однією демонстрацією сильної підтримки Молдови з боку ЄС. Після ухвалення парламентарями План зростання Молдови має забезпечити до літа перший транш для стимулювання економіки країни та підтримки її вступу до ЄС", - йдеться у повідомленні.

У ЄК нагадали, що ЄС у 2021-24 рока надав 240 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки енергетичній системі Молдови, щоб допомогти найбільш вразливим верствам населення. 27 січня Європейський Союз запропонував пакет екстреної допомоги у розмірі 30 мільйонів євро як перший крок для підтримки Молдови у подоланні гострої енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом". Крім того, нагадують в Єврокомісії, починаючи з 2021 року, ЄС надав 67 мільйонів євро грантів, які мобілізували понад 640 мільйонів євро інвестицій через міжнародних фінансових партнерів.

Енергокриза у Придністров'ї

Нагадаємо, на початку 2025 року російський "Газпром" зупинив постачання газу до Молдови і також до Придністров'я через фінансову суперечку з молдовським урядом. Внаслідок цього газова електростанція в Придністров'ї, яка використовувалася для виробництва електроенергії, зупинилась. У Придністров'ї приблизно 400 тисяч жителів залишилися без опалення та гарячої води за низьких температур.

Молдова отримувала електроенергію з сусідньої Румунії, оскільки не купує російський газ з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році. До початку року "Газпром" транспортував газ до Придністров'я трубопроводом, який проходить через територію України. Україна припинила транзит 1 січня, оскільки закінчився термін дії контракту між Києвом і Москвою.

Наприкінці січня проросійський лідер невизнаної "Придністровської молдовської республіки" Вадим Красносельський заявив про готовність закуповувати природний газ у Молдови. 1 лютого Молдовська енергетична компанія "Молдовагаз" відправила першу партію природного газу у Придністров'я, що стало першими поставками з моменту припинення транзиту російського газу через Україну. Тим часом молдовський постачальник енергоресурсів Energocom заявив, що вже розпочав закупівлю газу на європейських ринках для Придністров'я.