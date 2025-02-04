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Лідер Сирії каже, що для проведення президентських виборів потрібно до п'яти років
12:04 04.02.2025 |
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що на проведення виборів глави держави знадобиться від чотирьох до п'яти років.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«За моїми оцінками, до виборів залишилося від чотирьох до п'яти років, адже існує потреба у великій інфраструктурі, яку необхідно відновити, а для цього потрібен час», - сказав аш-Шараа в інтерв'ю сирійському телебаченню.
Він зазначив, що необхідно буде зібрати дані про населення країни, аби оновити виборчі списки. Без цього, за його словами, будь-які вибори будуть поставлені під сумнів.
Аш-Шараа наголосив, що Сирія застосовуватиме міжнародні норми щодо перехідного періоду, в тому числі стосовно повноважень тимчасового президента. На основі цих норм Сирія «в кінцевому підсумку перейде до обраного президента й обраної влади». Водночас він не уточнив, про які саме міжнародні норми йдеться.
Сирійський лідер пообіцяв розпочати політичний перехід, включаючи проведення національної конференції для формування уряду. Аш-Шараа додав, що буде сформовано підготовчий комітет для проведення консультацій по всій країні.
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