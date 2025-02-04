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Канадська провінція Онтаріо розриває контракт зі Starlink
11:58 04.02.2025 |
Найбільш населена канадська провінція Онтаріо розірве контракт із компанією Ілона Маска Starlink на тлі торговельних заходів, яких нова адміністрація США вживає щодо Канади.
Про це написав премʼєр-міністр Онтаріо Даг Форд у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.
"Ми розірвемо контракт між провінцією та Starlink. Онтаріо не співпрацюватиме із людьми, які відверто прагнуть зруйнувати нашу економіку", - заявив Форд.
За його словами, у відповідь на анонсоване запровадження Штатами 25% мит на канадський імпорт Онтаріо закриє американським компаніям доступ до участі у тендерах.
"Щороку уряд Онтаріо та його агентства витрачають 30 млрд доларів на закупівлю в межах нашого 200-мільярдного плану розбудови Онтаріо. Базовані у США компанії тепер втратять десятки мільярдів доларів прибутку. Їм слід нарікати лише на президента Трампа", - зазначив премʼєр-міністр.
Він додав: "Канада не розпочинала бій із США, але ми твердо налаштовані перемогти".
Укладена наприкінці минулого року угода між урядом Онтаріо та Starlink мала забезпечити доступ до швидкісного інтернету близько 15 тисячам домогосподарств у віддалених регіонах провінції. Загальна вартість контракту становила майже 100 млн канадських доларів (близько 75 млн дол. США).
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