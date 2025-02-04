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Британія прийме саміт щодо перезавантаження відносин з ЄС
10:58 04.02.2025 |
Глава уряду Британії Кір Сармер 19 травня прийме лідерів ЄС на саміті з питань Brexit, щоб обговорити свої плани щодо перезавантаження відносин з Євросоюзом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.
Виступаючи на пресконференції після зустрічі з британським прем'єр-міністром у понеділок пізно ввечері, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що саміт буде присвячений розробці "найбільш тісних відносин, які тільки можливо побудувати разом".
"Сьогодні ми говорили про оборону і безпеку, але Сполучене Королівство і Європейський Союз хочуть робити більше разом", - сказав Кошта журналістам.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що саміт відбудеться в травні і пройде в Британії.
Фон дер Ляєн заявила, що Лондон і Брюссель "обговорять структуру і формат" поглибленої співпраці у сфері безпеки "та інші теми на нашому спільному спільному оборонному саміті у Великій Британії в травні".
З моменту вступу на посаду в липні минулого року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.
Очікується, що травневий саміт конкретизує деталі цього перезавантаження, яке досі характеризувалося теплими словами з обох сторін, але малою кількістю політичних деталей.
Формат зустрічі і те, чи братимуть у ній участь країни-члени ЄС, поки що не підтверджено.
Раніше Стармер заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.
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