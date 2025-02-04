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АНАЛІТИКА

Китай оскаржив 10% мита США у Світовій організації торгівлі

 

Китай звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) із позовом проти Сполучених Штатів за введення 10% мита на китайську продукцію.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.

«1 лютого Сполучені Штати оголосили про встановлення 10% додаткового мита на китайські товари. З метою захистити свої законні права та інтереси, Китай звернувся до механізму врегулювання суперечок СОТ із позовом на дії США», - ідеться в повідомленні.

Китайська сторона вчергове назвала запровадження Сполученими Штатами мит на імпорт із Китаю порушенням правил СОТ і торговим протекціонізмом.

«Такими діями американська сторона підриває засновану на правилах багатосторонню торговельну систему, основи економічного й торговельного співробітництва між Китаєм і США та порушує стабільність глобальних ланцюжків постачання», - вважають у китайському торговому відомстві.

У заяві висловлюється протест проти подібних кроків і міститься заклик до Сполучених Штатів скасувати тарифи.

«Китай є рішучим прихильником багатосторонньої торговельної системи та готовий працювати з іншими членами СОТ над розв'язання проблеми торгового протекціонізму, а також підтриманням стабільності в міжнародній торгівлі», - ідеться в документі.
Ключові теги: США, Китай
 

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