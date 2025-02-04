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АНАЛІТИКА

Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця

 

Мільярдер Ілон Маск офіційно працює під керівництвом президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на слова представника Білого дому, пише "Європейська правда".

Це вперше Білий дім прокоментував правову основу, на якій Маск зараз працює у Вашингтоні.

Цей статус означає, що Маск - мільярдер, технологічний підприємець - не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний державний службовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

Маск не отримує зарплату, повідомила телеканалу людина, знайома з його працевлаштуванням. Маск також має надсекретний допуск до державної таємниці, повідомив телеканалу посадовець, знайомий з цим питанням.

Як спеціальний державний службовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції.

У понеділок Трамп підтвердив, що Маск має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує гроші від імені всього федерального уряду. У понеділок федеральні профспілки та інші організації подали до суду на Міністерство фінансів через цей доступ.

Трамп також запевнив, що Маск не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Близькість Ілона Маска до Трампа зародилась під час виборчої кампанії 2024 року, яку мільярдер профінансував на майже 300 мільйонів доларів.

Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.
Ключові теги: США
 

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