Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за вимогу сировини України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував вимогу Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на фінансову допомогу. З такими словами німецький політик виступив увечері в понеділок, 3 лютого, після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі.

Шольц: Ресурси України потрібні самій країні

"Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни", - наводить слова Шольца агентство Reuters. За його словами, "було б дуже егоїстично і егоцентрично" використовувати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Шольц підкреслив, що в майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни. "Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього", - додав канцлер Німеччини.

Трамп: Рідкоземельні метали в обмін на допомогу

Раніше того самого дня Дональд Трамп заявив, що допомогу Україні буде продовжено, якщо воан пообіцяє постачати до США рідкоземельні метали. "Ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними металами та іншими речами", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи хоче Трамп, щоб Київ постачав ресурси Вашингтону, президент США відповів ствердно, зазначивши, що "хоче мати гарантії" поставок рідкоземельних металів, і вказавши, що Україна вже готова до цього. За словами глави Білого дому, він хоче, щоб Київ "компенсував" Вашингтону "майже 300 мільярдів доларів" наданої підтримки.

Про рідкоземельні метали говорив Зеленський

Доступ країн Заходу до рідкоземельних металів України - один із пунктів "плану перемоги" Володимира Зеленського. Він обіцяв державам, що підтримують Київ, "забезпечити прибуток на інвестиції" і згадав природні ресурси України, зокрема "критично важливі метали ціною в трильйони доларів". Серед них уран, титан, літій, графіт. Зеленський представив цей план Трампу ще у вересні 2024 року на зустрічі в Нью-Йорку.