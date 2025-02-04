Фінансові новини
- |
- 04.02.25
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо не виключає додаткових санкцій проти Китаю
08:52 04.02.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть не обмежитися введенням підвищених мит на товари з Китаю та оголосити нові заходи, спрямовані проти Пекіна.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.
Відповідаючи на питання про те, чи слід Китаю чекати ще чогось, окрім уже оголошених президентом США Дональдом Трампом мит, Рубіо сказав: «Так, звичайно».
За його словами, адміністрація США може вдатись до нових заходів тиску, якщо Китай продовжить «обдурювати і красти».
Говорячи про результати своєї щойно завершеної поїздки до Панами, американський топдипломат зазначив, що розраховує найближчими днями на додаткові кроки уряду цієї країни з протидії китайському впливу в зоні Панамського каналу.
«Розглядається безліч варіантів того, як повинен виглядати кінцевий результат і я не виключатиму жоден із них. Але базова умова полягає в тому, що ми не можемо дозволити Китаю за допомогою своїх компаній і надалі контролювати район каналу. Я чітко заявив про це і сподіваюся, що найближчими днями ми побачимо додаткові кроки у цьому напрямі», - сказав Рубіо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Сальвадор прийме депортованих зі США злочинців, - Рубіо
|Трамп заявив, що новий суверенний фонд США може придбати TikTok
|Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за вимогу сировини України
|Рубіо не виключає додаткових санкцій проти Китаю
|ЄС готується до «жорсткого, але конструктивного» діалогу зі США - президентка Єврокомісії
|Китай оголосив про мита у відповідь на товари зі США і розслідування щодо Google
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport