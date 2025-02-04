Рубіо не виключає додаткових санкцій проти Китаю

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть не обмежитися введенням підвищених мит на товари з Китаю та оголосити нові заходи, спрямовані проти Пекіна.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.

Відповідаючи на питання про те, чи слід Китаю чекати ще чогось, окрім уже оголошених президентом США Дональдом Трампом мит, Рубіо сказав: «Так, звичайно».

За його словами, адміністрація США може вдатись до нових заходів тиску, якщо Китай продовжить «обдурювати і красти».

Говорячи про результати своєї щойно завершеної поїздки до Панами, американський топдипломат зазначив, що розраховує найближчими днями на додаткові кроки уряду цієї країни з протидії китайському впливу в зоні Панамського каналу.

«Розглядається безліч варіантів того, як повинен виглядати кінцевий результат і я не виключатиму жоден із них. Але базова умова полягає в тому, що ми не можемо дозволити Китаю за допомогою своїх компаній і надалі контролювати район каналу. Я чітко заявив про це і сподіваюся, що найближчими днями ми побачимо додаткові кроки у цьому напрямі», - сказав Рубіо.