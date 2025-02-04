ЄС готується до «жорсткого, але конструктивного» діалогу зі США - президентка Єврокомісії

Євросоюз налаштований на конструктив у відносинах зі США, але готовий до твердої відповіді на свавільні або несправедливі рішення американських партнерів та буде жорстко відстоювати власні цінності й інтереси.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав держав та лідерів ЄС, присвяченої зміцненню європейської оборони, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Першим питанням ми обговорили наше трансатлантичне партнерство. Воно визначає наші найбільш значущі відносини, які є фундаментальними для просування миру, безпеки та добробуту. На фоні того, що ми знаємо, - а ставки є дуже високими, - ми прагнемо побудувати дуже прагматичне співробітництво зі Сполученими Штатами. Очевидно, що у цьому є нові виклики та зростаюча непевність. Тож Європейський Союз готується до жорстокого, але конструктивного діалогу із США», - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, європейська сторона повною мірою усвідомлює виклики, які можуть знайти прояв у відносинах зі Сполученими Штатами.

«Якщо ми станемо ціллю для свавільних або несправедливих дій, Європейський Союз готовий відповідати твердо. Протягом цих вихідних ми побачили, як високі тарифи були накладені на Канаду та на Мексику. Ці тарифи підвищують вартість для бізнесу, вони вражають робітників та споживачів, вони створюють непотрібні економічні розриви та призводять до інфляції. Ми не бачимо у цьому нічого доброго. Тож ми надаємо пріоритет продуктивному обговоренню. Водночас Євросоюз залишається твердим у своїх багатосторонніх зобов'язаннях - як щодо допомоги на розвиток, так і щодо наших кліматичних цілей», - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ЄС повною мірою усвідомлює власні внутрішні виклики, й готовий виконувати «домашнє завдання» для їх вирішення. Ключовою метою у цих зусиллях, за словами Урсули фон дер Ляєн, буде забезпечення конкурентоспроможності європейської економіки, головні принципи якої та дорожня карта для їх досягнення викладені у нещодавно прийнятому Компасі конкурентоспроможності ЄС.